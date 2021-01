Crisi governo | ipotesi Conte ter | forse oggi premier al Colle Pressing Pd | dimissioni-lampo e ter Berlusconi | larghe intese o elezioni

(Di lunedì 25 gennaio 2021)di, altra giornata calda. Giuseppepotrebbe recarsi giàal Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro interlocutorio,...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - rtrunfio : crisi di governo ... - NNic169N : Scuola e assembramenti, l’Unità di Crisi: “I sindaci e la Municipale devono controllare per evitare contagi”… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo

Milano, 25 gennaio 2021 - La crisi accelelerazione di una crisi concentrica nella quale si dibattono il Premier Conte, il Governo, le forze politiche e soprattutto il Paese. Parad ...ROMA (ITALPRESS) – “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci siamo spesi per evitare le elezioni, garantendo una buona quali ...