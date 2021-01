Cosa farà Noovle, la newco di Tim per i servizi Cloud (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tim cresce e punta sul Cloud e l’Edge Computing. Nasce Noovle Spa, la newco del gruppo guidata dall’amministratore Carlo D’Asaro Biondo e dalla presidente Mariarosaria Taddeo che si occuperà di potenziare l’offerta di servizi Cloud alle imprese e alla Pubblica amministrazione. Parte oggi e parte in quinta, a leggere i numeri: 1000 professionisti, e l’obiettivo di un miliardo di euro di fatturato nel 2024, con una crescita media annua del 20% e un Ebitda atteso di 400 milioni di euro. All’interno della newco confluiranno i 17 data center del gruppo insieme a Noovle Slr, società acquisita da Tim lo scorso maggio, tra i principali partner di Google Cloud in Italia. Noovle, spiega una nota del gruppo guidato da Luigi Gubitosi, dovrà poi ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tim cresce e punta sule l’Edge Computing. NasceSpa, ladel gruppo guidata dall’amministratore Carlo D’Asaro Biondo e dalla presidente Mariarosaria Taddeo che si occuperà di potenziare l’offerta dialle imprese e alla Pubblica amministrazione. Parte oggi e parte in quinta, a leggere i numeri: 1000 professionisti, e l’obiettivo di un miliardo di euro di fatturato nel 2024, con una crescita media annua del 20% e un Ebitda atteso di 400 milioni di euro. All’interno dellaconfluiranno i 17 data center del gruppo insieme aSlr, società acquisita da Tim lo scorso maggio, tra i principali partner di Googlein Italia., spiega una nota del gruppo guidato da Luigi Gubitosi, dovrà poi ...

ShooterHatesYou : Quindi Renzi si è reso ancora più indispensabile. Ora il governo dovrà chiedergli il permesso per fare qualsiasi co… - G3m1n1Soul : @gandalfclaw Secondo me è anche in un certo senso come predire il futuro, se sai cosa la gente pensa sai anche cosa farà e cosa accadrà. - Erminio58810238 : @ilPortaborse_ I voti non ci sono, deve dimettersi poi vedremo cosa farà Mattarella, secondo me - DanielaColi2 : Putin parla di cosa farà in pensione. - SofyPiccinini : RT @secesecs: E al tg sport parlano di calcio, solo di calcio, perché in effetti una sanzione che ci farà andare alle #Olimpiadi senza inno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa farà Gli studi nella notte e le falle nei dati: «La variante inglese non è così letale» Corriere della Sera