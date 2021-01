Clonano auto storica da un milione | in tre finiscono alla sbarra

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una macchina in vendita su un sito inglese che però risulta come la clonazione di una Alfa Romeo 1900 Super Sprint Zagato , del valore di oltre 1di euro . E tre persone, un 85enne e due 50enn ...

Ultime Notizie dalla rete : Clonano auto

TrevisoToday

Aveva comprato la carcassa di un'auto e l'ha sistemata, per venderla, ma risulta il clone di un'auto storica di grande valore. Per questo è in corso a Treviso un processo che vede coinvolti tre conegl ...un'azione che non attiverebbe un allarme tradizionale e che può essere utile in caso di chiave rubata o clonata. Le schermate della "Modalità Protezione" nell'app Fordpass Pro evidenziano gli ...