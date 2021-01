Causa a Pfizer, i pro e i contro di un'azione legale: "Non è escluso il blocco delle consegne dei vaccini" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il professore emerito di Diritto pubblico alla Sapienza Federico Tedeschini e l'avvocato amministrativista Dario De Blasi rispondono alle domande su tempi e modalità di un eventuale giudizio civile del governo contro le aziende inadempienti Leggi su repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il professore emerito di Diritto pubblico alla Sapienza Federico Tedeschini e l'avvocato amministrativista Dario De Blasi rispondono alle domande su tempi e modalità di un eventuale giudizio civile del governole aziende inadempienti

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - RegioneLazio : #Covid19 - Over 80, si parte il 1° febbraio: ecco le modalità di prenotazione, online o dal proprio medico di famig… - SirJohn2024 : RT @AndreaGiuricin: Vi ricordate #Autostrade con la famosa #revoca con esultanza annessa di ex Ministri? Ecco, la storia della causa legale… - cronaca_news : Causa a Pfizer, i pro e i contro di un'azione legale: 'Non è escluso il blocco delle consegne dei vaccini'… - IvanMirenda : RT @LaNotiziaTweet: .#Pfizer, la fornitura delle dosi tornerà a regime dalla prossima settimana. #DiMaio: “Faremo causa. Non è un problema… -