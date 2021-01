Astralis ottiene la prima vittoria alla LEC Spring Split

Leggi su esports247

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ha sconfitto Vitality nella LEC2021, ottenendo così ladel campionato nellasettimana. La squadra Esport era precedentemente nota come Origene e ha finalmente rotto tutta la lista di sconfitte ottenute. La loro ultimaLEC è stata a luglio 2020 contro Misfits Gaming, dove Nukeduck è diventato il carry oggi con il suo plettro Twisted Fate, usando il campione per innescare il gioco nelle prime fasi e aiutarea mantenere il controllo della mappa con il suo definitivo globale. Laperè stata pressoché brillante, riuscendo a guadagnar per primi l’anima del Dragon Souls per poi puntare subito al Baron iniziando uno scontro ...