Alpine e quei debutti mancati in Formula 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La notizia bomba dell’anno 2021 della1 è il debutto di. Per i più giovani, è solo un brand di un Groupe Renault in fase di rilancio, ma per gli appassionati è un nome storico dell’automobilismo francese. Nato in una concessionaria di Dieppe, un paesino di 30 mila anime della Normandia, il piccolo costruttore fondato da Jean Rédelé creò delle leggende dei rally, mescolando sapientemente le meccaniche della Losanga e carrozzerie in fibra di vetro. L’A110 regina del Rally di Montecarlo è un esempio di questo successo.F1 Team: svelato il nuovo marchio che sostituirà la Renault Adesso, arriva la nuova frontiera della F1, con la struttura Renault di Enstone e Fernando Alonso come pilota di punta. E se vi dicessimo che non è la prima volta chetenta la massima ...