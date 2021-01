Un Falcon 9 da record: 143 satelliti in un colpo solo! (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un razzo Falcon 9 della SpaceX ha immesso in orbita ben 143 satelliti in orbita. Si tratta del nuovo record in una sola missione. Poi, ovviamente, si è avuto anche il rientro ed atterraggio del primo stadio ed il recupero delle due semi-ogive. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un razzo9 della SpaceX ha immesso in orbita ben 143in orbita. Si tratta del nuovoin una sola missione. Poi, ovviamente, si è avuto anche il rientro ed atterraggio del primo stadio ed il recupero delle due semi-ogive.

Maxi062 : La @SpaceX batte ogni record con la missione #Transporter1. In orbita ben 143 satelliti in un solo colpo! I dettagl… - Cosmobfcspace : ?? A bordo del Falcon 9, protagonista del nuovo record di satelliti in un solo lancio, anche il dispenser ION dell'i… - AstronautiCAST : Oggi il Falcon 9 nr. 1058 supererà il record di satelliti lanciati in una sola missione, attualmente tenuto dall'in… - andrydiurs : Domani ottavo volo di un Falcon 9, con un riutilizzo record in appena 35 giorni.

