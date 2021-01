Schindler’s list, 9-1-1 o Doctor Strange? La tv del 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 24 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Onora il padre” e “Andare avanti”. Nel primo, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega… Nel secondo, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa… Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Onora il padre” e “Andare avanti”. Nel primo, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega… Nel secondo, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa… Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live ...

