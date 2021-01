Per il pasticcio dei dati lombardi il governo rischia una class action (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Aspre polemiche, tra Regioni e Governo, critiche da diverse categorie commerciali. L'Italia a colori, per cercare di mettere un ulteriore freno ai nuovi contagi da Covid-19, continua ad essere al centro del dibattito, che nella giornata di ieri ha toccato anche i livelli di un vero e proprio scontro tra Regione lombardia e Governo centrale. Motivo del contendere i dati Rt, secondo Roma comunicati sbagliati da Milano, secondo Milano caricati male da Roma. E così il governatore si è detto indignato per le false accuse ricevute, mentre la sua vice, Letizia Moratti, ha affondato il colpo con un'accusa diretta: "Il ministro Speranza voleva che ci assumessimo la colpa". In ogni caso la lombardia da questa mattina è in fascia arancione, anche se l'uscita dalla zona rossa non è bastata all'amministrazione regionale, che va avanti con il ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Aspre polemiche, tra Regioni e Governo, critiche da diverse categorie commerciali. L'Italia a colori, per cercare di mettere un ulteriore freno ai nuovi contagi da Covid-19, continua ad essere al centro del dibattito, che nella giornata di ieri ha toccato anche i livelli di un vero e proprio scontro tra Regionea e Governo centrale. Motivo del contendere iRt, secondo Roma comunicati sbagliati da Milano, secondo Milano caricati male da Roma. E così il governatore si è detto indignato per le false accuse ricevute, mentre la sua vice, Letizia Moratti, ha affondato il colpo con un'accusa diretta: "Il ministro Speranza voleva che ci assumessimo la colpa". In ogni caso laa da questa mattina è in fascia arancione, anche se l'uscita dalla zona rossa non è bastata all'amministrazione regionale, che va avanti con il ...

sulsitodisimone : Per il pasticcio dei dati lombardi il governo rischia una class action - francescoameli : Nelle #Marche pasticcio #tamponi agli studenti. A #Pesaro la regione li boccia, ad #Ascoli inizialmente affidati ad… - mauriziocappon : Coronavirus in Lombardia, il pasticcio della zona rossa. Speranza: 'Il passaggio ad arancione dopo …… - christiancritic : RT @RobiVil: Inizialmente anch'io ho avuto dubbi sulla campagna per gli #OpenData in #pandemia. È invece evidente oggi, col pasticcio di @R… - miloezio : RT @NataleCuccurese: ALTRI GUAI PER FONTANA: IL SONNO DELLA REGIONE GENERA MOSTRI... Commercianti, associazioni di categoria e anche sindac… -