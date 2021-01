Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 gennaio: previsioni della settimana (Di domenica 24 gennaio 2021) Il mese di gennaio si accinge a salutarci. Ci saranno risvolti secondo le stelle? Lo scopriamo con l’Oroscopo di Paolo Fox. Ariete Quando si condivide la vita con la persona giusta, il tempo non può che trascorrere bene. Per le coppie, pur volendoci cautela, è importante fare progetti in questo momento. Quanto al lavoro, si prospettano due anni di crescita. Toro Forse dovresti provare a seguire l’influenza di Venere e quindi ad amare e recuperare emozioni positive. Quasi sicuramente sarai preso dalla totale vogli di abbandono e trasporto con qualcuno che ti piace. Gemelli Le stelle ti invitano a stare allerta e a riconoscere gli incontri intriganti, soprattutto sabato e domenica quando la Luna sarà nel segno. Tutto sommato questo modo di essere invogliati si pitrebbe trasformare in una grande voglia di vivere ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 24 gennaio 2021) Il mese disi accinge a salutarci. Ci saranno risvolti secondo le stelle? Lo scopriamo con l’diFox. Ariete Quando si condivide la vita con la persona giusta, il tempo non può che trascorrere bene. Per le coppie, pur volendoci cautela, è importante fare progetti in questo momento. Quanto al lavoro, si prospettano due anni di crescita. Toro Forse dovresti provare a seguire l’influenza di Venere e quindi ad amare e recuperare emozioni positive. Quasi sicuramente sarai preso dalla totale vogli di abbandono e trasporto con qualcuno che ti piace. Gemelli Le stelle ti invitano a stare allerta e a riconoscere gli incontri intriganti, soprattutto sabato e domenica quando la Luna sarà nel segno. Tutto sommato questo modo di essere invogliati si pitrebbe trasformare in una grande voglia di vivere ...

