Maltempo in Irpinia | decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOggi 24 gennaio, ideldi Avellino hanno effettuatodinelle ultime 12 ore a causa delche ha imperversato su tutta la provincia. Alberi caduti sulle sedi stradali, smottamenti, esondazioni di torrenti e tegole pericolanti sono state le cause ricorrenti. La situazione più critica si è registrata tra i comuni di Pietrastornina, San Martino Valle Caudina e Cervinara. Glipiù impegnativi sono stati effettuati a Capriglia Irpina in via Ischia per la caduta di un albero, a San Martino in via Starza per un allagamento, a Salza Irpina in via Roma per caduta alberi, a Pietrastornina in corsonio per allagamento, a Roccabascerana in via Arnaldo da Brescia per allagamenti. A Santo Stefano Del Sole ...