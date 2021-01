L’Equipe sul terzo ko consecutivo del Marsiglia: “Allarme rosso” (Di domenica 24 gennaio 2021) A Marsiglia le cose non stanno andando affatto bene, ieri è arrivata la terza sconfitta di fila nel big match contro il Monaco. L’Olympique Marsiglia è davvero in crisi adesso, “Allarme rosso”, titola infatti L’Equipe dopo il 3-1 preso dai monegaschi. In Provenza, nonostante l’arrivo di Arkadiusz Milik, si spera che qualche altro colpo di mercato possa segnare la svolta. Foto: Twitter Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Ale cose non stanno andando affatto bene, ieri è arrivata la terza sconfitta di fila nel big match contro il Monaco. L’Olympiqueè davvero in crisi adesso, “”, titola infattidopo il 3-1 preso dai monegaschi. In Provenza, nonostante l’arrivo di Arkadiusz Milik, si spera che qualche altro colpo di mercato possa segnare la svolta. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

