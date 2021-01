Lazio - Sassuolo 0 - 0 diretta live: partita la sfida dell'Olimpico (Di domenica 24 gennaio 2021) 2'pt Buon avvio della squadra di Inzaghi, che cocì come nel derby cerca subito di sfruttare il momento importante di Lazzari. 1'pt Iniziata la gara dell'Olimpico, primo pallone del Sassuolo Stanno ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) 2'pt Buon avvioa squadra di Inzaghi, che cocì come nel derby cerca subito di sfruttare il momento importante di Lazzari. 1'pt Iniziata la gara, primo pallone delStanno ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - mandrrilo : Lazio 0-1 Sassuolo 6' Francesco Caputo - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Milinkovic-Savic S. (LAZ) - aksmackenzie : GOAL Lazio 1-1 Sassuolo, SMS -