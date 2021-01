Giornata dell’educazione, Casa (M5S): “Momento complesso per diritto allo studio”. Fidae, “Pandemia sia occasione per nuove basi” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio si celebra la Giornata internazionale dell'educazione. “Quest’anno la Giornata internazionale dell’educazione coincide con un Momento molto complesso per il diritto allo studio", commenta Vittoria Casa, Presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio si celebra lainternazionale dell'educazione. “Quest’anno lainternazionalecoincide con unmoltoper il", commenta Vittoria, Presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione L'articolo .

amnestyitalia : Oggi #24gennaio è la giornata mondiale dell'educazione, occasione per ricordare la centralità dell’educazione per i… - crocerossa : ??Oggi è la Giornata internazionale dell'#educazione, diritto fondamentale ed elemento chiave per lo sviluppo del po… - acmilan : Nella Giornata Internazionale dell'Educazione, ribadiamo il nostro impegno nei confronti degli studenti attraverso… - orizzontescuola : Giornata dell’educazione, Casa (M5S): “Momento complesso per diritto allo studio”. Fidae, “Pandemia sia occasione p… - ValeriaSirigu : La Giornata Mondiale dell’Educazione ai tempi di #COVID19 : Le pillole di Valeria -

