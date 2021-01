Cina, 11 i minatori tratti in salvo. Ma ne restano altrettanti intrappolati sottoterra (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11 i minatori cinesi tratti in salvo dopo aver trascorso due settimane a 600 metri sottoterra nella Cina orientale. Lo riportano i media statali cinesi citati dalla Cnn. Il primo operaio stato ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11 icinesiindopo aver trascorso due settimane a 600 metrinellaorientale. Lo riportano i media statali cinesi citati dalla Cnn. Il primo operaio stato ...

