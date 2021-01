Benitez addio al Dalian: “Grazie di tutto, lascio degli amici. Ma la pandemia di Covid…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Rafa Benitez lascia il Dalian e la Cina e lo fa con stile e con una lettera a cuore aperto pubblicata sul proprio sito ufficiale. L'ex allenatore anche di Liverpool, Napoli e Inter, dice addio insieme al suo staff e si prepara a tornare dalla sua famiglia per stare con i propri cari in un momento molto particolare come quello che si sta vivendo a causa della pandemia di coronavirus. Sembra essere infatti questa una delle motivazioni che hanno spinto lo spagnolo a cambiare aria.Benitez: l'addio al Daliancaption id="attachment 555841" align="alignnone" width="596" Benitez (getty images)/caption"Sfortunatamente, come molte cose accadute l'anno scorso, il virus Covid-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Rafalascia ile la Cina e lo fa con stile e con una lettera a cuore aperto pubblicata sul proprio sito ufficiale. L'ex allenatore anche di Liverpool, Napoli e Inter, diceinsieme al suo staff e si prepara a tornare dalla sua famiglia per stare con i propri cari in un momento molto particolare come quello che si sta vivendo a causa delladi coronavirus. Sembra essere infatti questa una delle motivazioni che hanno spinto lo spagnolo a cambiare aria.: l'alcaption id="attachment 555841" align="alignnone" width="596"(getty images)/caption"Sfortunatamente, come molte cose accadute l'anno scorso, il virus Covid-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff ...

ItaSportPress : Benitez addio al Dalian: 'Grazie di tutto, lascio degli amici. Ma la pandemia di Covid...' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Benitez non è più l’allenatore del Dalian: UFFICIALE – Beni… - sscalcionapoli1 : Rafa Benitez dice addio al Dalian: 'Esperienza incredibile' - FcInterNewsit : UFFICIALE - Avventura in Cina finita per l'ex Inter Benitez, lo spagnolo annuncia l'addio al Dalian Yifang - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Benitez lascia la Cina: ufficiali le dimissioni per il tecnico spagnolo -