Bari-Virtus Francavilla, ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 24 gennaio 2021) Marcia di avvicinamento alla tornata di boa della stagione 20/21 di Serie C, prima gara di ritorno. Al San Nicola andrà in scena alle ore 15 odierne il match tra Bari-Virtus Francavilla: di seguito la nostra consueta analisi pre-gara. Il momento del Bari I galletti di Auteri chiamati a suggellare i nove risultati utili consecutivi (imbattuti dalla debacle interna con la Ternana). Proprio la compagine umbra, appurata corazzata, unica vera complicazione alla stagione tutt’altro che compromettente dei biancorossi. Il Bari è l’unico organico capace di contenere l’andante marcia della capolista; così come denotano gli 8 punti di distacco dalla capolista e le ben 7 distanze dalle inseguitrici (Avellino, Catania e Catanzaro).La società De Laurentis, dal suo canto, ha deciso di intervenire con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Marcia di avvicinamento alla tornata di boa della stagione 20/21 di Serie C, prima gara di ritorno. Al San Nicola andrà in scena alle ore 15 odierne il match tra: di seguito la nostra consueta analisi pre-gara. Il momento delI galletti di Auteri chiamati a suggellare i nove risultati utili consecutivi (imbattuti dalla debacle interna con la Ternana). Proprio la compagine umbra, appurata corazzata, unica vera complicazione alla stagione tutt’altro che compromettente dei biancorossi. Ilè l’unico organico capace di contenere l’andante marcia della capolista; così come denotano gli 8 punti di distacco dalla capolista e le ben 7 distanze dalle inseguitrici (Avellino, Catania e Catanzaro).La società De Laurentis, dal suo canto, ha deciso di intervenire con ...

aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Bari-#VirtusFrancavilla, 20.a giorna… - CalcioWebPuglia : Verso Bari-Virtus Francavilla, derby ambizioso per entrambe - zazoomblog : LIVE – Bari-Virtus Francavilla Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Bari-Virtus #Francavilla #Serie - TuttoBariCalcio : ?? Verso Bari-Virtus Francavilla, le probabili #formazioni ?? Chi con #Marras e #Antenucci? Idea #Citro. Gioca… - virtusfranca_c : ??? L'elenco dei calciatori convocati da mister #BrunoTrocini per la trasferta di Bari ?? Resta connesso con le no… -