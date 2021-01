ANEDdoti: podcast per conoscere le vite dei deportati che si opposero alla dittatura (Di domenica 24 gennaio 2021) Un membro del Partito Socialista Italiano clandestino deportato a Mauthausen, un bergamasco portato alla caserma Montelungo e, anche lui, deportato nel campo di concentramento nazista. Esempi di vite di uomini e donne un po’ dimenticati, i cui nomi vengono ricordati solo il 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria, o compaiono su una targa che sbiadisce, giorno dopo giorno, sul muro di qualche via. Storie e vicende di persone che ebbero il coraggio di opporsi alla dittatura fascista e all’occupazione nazista dell’Italia e che, per questo, furono deportati nei campi di concentramento. vite che tornano ad essere ricordate e raccontate anche grazie ad ANEDdoti. Nato da un’idea della sezione di Bergamo di ANED (Associazione Nazionale Ex deportati), ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) Un membro del Partito Socialista Italiano clandestino deportato a Mauthausen, un bergamasco portatocaserma Montelungo e, anche lui, deportato nel campo di concentramento nazista. Esempi didi uomini e donne un po’ dimenticati, i cui nomi vengono ricordati solo il 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria, o compaiono su una targa che sbiadisce, giorno dopo giorno, sul muro di qualche via. Storie e vicende di persone che ebbero il coraggio di opporsifascista e all’occupazione nazista dell’Italia e che, per questo, furononei campi di concentramento.che tornano ad essere ricordate e raccontate anche grazie ad. Nato da un’idea della sezione di Bergamo di ANED (Associazione Nazionale Ex), ...

zazoomblog : ANEDdoti: podcast per conoscere le vite dei deportati che si opposero alla dittatura - #ANEDdoti: #podcast… - Motorsport_IT : Sesta puntata della rubrica di @RobChinchero in cui, la prima firma di #F1 di - ilGamberoRosso : Aneddoti, canzoni, recitazione e nozioni scientifiche. Un mix di risorse per raccontare le malattie delle piante ch… - tuttobiciweb_it : #maxlelli è stato un grande amico di #marcopantani e durante il #podcast di #tuttobiciweb si lascia andare a tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : ANEDdoti podcast ANEDdoti: podcast per conoscere le vite dei deportati che si opposero alla dittatura BergamoNews Spore. Il podcast che racconta come le malattie delle piante hanno cambiato la nostra alimentazione

Aneddoti, canzoni, recitazione e nozioni scientifiche. Un mix di risorse per raccontare le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo. Dalla peronospora alla xylella ...

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il podcast Spore

Cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal li ...

Aneddoti, canzoni, recitazione e nozioni scientifiche. Un mix di risorse per raccontare le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo. Dalla peronospora alla xylella ...Cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal li ...