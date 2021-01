Udinese Inter, tensione a fine partita: rissa nel tunnel (Di sabato 23 gennaio 2021) La sfida tra Udinese e Inter ha vissuto attimi di tensione nel finale: rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi della Dacia Arena La sfida tra Udinese e Inter ha vissuto attimi di tensione nel finale per alcune decisioni dell’arbitro Maresca non digerita dai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le scintille sarebbero scaturite in una rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi della Dacia Arena. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) La sfida traha vissuto attimi dinel finale:nelche porta agli spogliatoi della Dacia Arena La sfida traha vissuto attimi dinel finale per alcune decisioni dell’arbitro Maresca non digerita dai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le scintille sarebbero scaturite in unanelche porta agli spogliatoi della Dacia Arena. Leggi su Calcionews24.com

