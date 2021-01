Tre codici rossi a Ferrara: stalking, percosse e pedinamenti. Vittime tre donne e un bambino (Di sabato 23 gennaio 2021) Tre codici rossi nell’arco di ventiquattr’ore per maltrattamenti, stalking e percosse. È successo a Ferrara, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla procura, quattro persone. C’è stata una segnalazione al tribunale per i minorenni di Bologna per maltrattamenti nei confronti di un 12enne. Ferrara, il primo caso Il primo caso è di giovedì quando i militari di Ferrara Centro, in seguito alla denuncia querela di una donna residente in città, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne, ritenuto responsabile di “prolungati maltrattamenti, minacce e percosse” ai danni della madre, pensionata 65enne, e della sorella 43enne, convivente. Le due donne venerdì notte sono state sentite dai carabinieri e hanno confermato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Trenell’arco di ventiquattr’ore per maltrattamenti,. È successo a, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla procura, quattro persone. C’è stata una segnalazione al tribunale per i minorenni di Bologna per maltrattamenti nei confronti di un 12enne., il primo caso Il primo caso è di giovedì quando i militari diCentro, in seguito alla denuncia querela di una donna residente in città, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne, ritenuto responsabile di “prolungati maltrattamenti, minacce e” ai danni della madre, pensionata 65enne, e della sorella 43enne, convivente. Le duevenerdì notte sono state sentite dai carabinieri e hanno confermato ...

