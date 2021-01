Milan, Leao fa uscire il suo album: sette canzoni tra rap e trap (Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo Milan e calcio nei piani di Rafael Leao. L’attaccante rossonero ha infatti annunciato per il prossimo 29 gennaio l’uscita del suo primo album musicale dal titolo “Beginning”. Una compilation di sette brani, che come generi dovrebbero variare tra rap, trap e drill. Una passione nota quella di Leao, che in passato era stato intervistato anche da Rolling Stone a cui aveva confermato: “Penso che farò il rapper quando smetterò di giocare, per ora è un passatempo e parlo di tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare fin qui.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Non soloe calcio nei piani di Rafael. L’attaccante rossonero ha infatti annunciato per il prossimo 29 gennaio l’uscita del suo primomusicale dal titolo “Beginning”. Una compilation dibrani, che come generi dovrebbero variare tra rap,e drill. Una passione nota quella di, che in passato era stato intervistato anche da Rolling Stone a cui aveva confermato: “Penso che farò il rapper quando smetterò di giocare, per ora è un passatempo e parlo di tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare fin qui.” SportFace.

