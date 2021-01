Milan Atalanta 0-3: cronaca e tabellino (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Brutta sconfitta per il Milan letteralmente strapazzato dall’Atalanta di Gasperini. Una gara senza storia con la Dea che ha il merito di dominare praticamente dall’inizio alla fine. Nonostante il risultato però i rossoneri mantengono il primato in classifica laureandosi Campioni d’inverno. Sintesi Milan Atalanta 0-3 MOVIOLA 1’Partiti – Il primo pallone è del Milan. 2? Tiro di Ibrahimovic – Leao scambia con Ibra, la palla torna al centravanti svedese che solo davanti a Gollini tenta il tiro a giro fuori di un soffio. Il guardalinee aveva però segnalato fuorigioco in precedenza. 3? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Brutta sconfitta per illetteralmente strapazzato dall’di Gasperini. Una gara senza storia con la Dea che ha il merito di dominare praticamente dall’inizio alla fine. Nonostante il risultato però i rossoneri mantengono il primato in classifica laureandosi Campioni d’inverno. Sintesi0-3 MOVIOLA 1’Partiti – Il primo pallone è del. 2? Tiro di Ibrahimovic – Leao scambia con Ibra, la palla torna al centravanti svedese che solo davanti a Gollini tenta il tiro a giro fuori di un soffio. Il guardalinee aveva però segnalato fuorigioco in precedenza. 3? ...

