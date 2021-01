Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Napoli

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Juric è ancora senza Favilli e Veloso, ci saranno Barak e Zaccagni dietro l’unica punta Kalinic per fare male al.Gattuso rinuncia anche stavolta a Fabian Ruiz, Osimhen ha ricevuto l’ok per allenarsi nuovamente in gruppo dopo il tampone negativo. Ballottaggio Maksimovic-Manolas per affiancare Koulibaly al centro della difesa, resta confermato Petagna punta centrale. Ecco lescelte dei due tecnici per, alle ore 15.00 al Bentegodi il calcio d’inizio:(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Juric.(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Foto: Twitter ...