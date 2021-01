Indice di positività sotto il 5% per il secondo giorno. Calano contagi e ricoveri. Risalgono i decessi, 488. (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a ...

roma_paoletta : RT @sasa1954123: Qualcuno può dire a questo figuro che l'Umbria è classificata, per la terza settimana di fila, 'regione a rischio alto', i… - graz848 : @mugghies @marattin La cosa bella è che non sono (quasi) mai dati falsi; ma sono inutili, o fuorvianti, o mal posti… - mrbassetti : RT @sasa1954123: Qualcuno può dire a questo figuro che l'Umbria è classificata, per la terza settimana di fila, 'regione a rischio alto', i… - giulianofalco : RT @sasa1954123: Qualcuno può dire a questo figuro che l'Umbria è classificata, per la terza settimana di fila, 'regione a rischio alto', i… - lisanna : RT @sasa1954123: Qualcuno può dire a questo figuro che l'Umbria è classificata, per la terza settimana di fila, 'regione a rischio alto', i… -