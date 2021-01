Caterina Balivo torna in tv: è in un programma di punta di Rai Uno (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Caterina Balivo torna in tv in un programma di punta di Rai Uno: l’annuncio è sostanzialmente ufficiale. Chi dirà addio allo show? Caterina Balivo è pronta per tornare in tv dopo una lunga assenza in cui ha avuto modo di stare davvero molto tempo insieme alla sua famiglia, come del resto è normale che sia. Leggi su youmovies (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in tv in undidi Rai Uno: l’annuncio è sostanzialmente ufficiale. Chi dirà addio allo show?è pronta perre in tv dopo una lunga assenza in cui ha avuto modo di stare davvero molto tempo insieme alla sua famiglia, come del resto è normale che sia.

MondoTV241 : Caterina Balivo è la nuova giurata del Cantante Mascherato 2. #CaterinaBalivo - Mariolino_22 : Caterina Balivo nuova giudice de #IlCantanteMascherato MERAVIGLIOSO - StraNotizie : Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo in giuria: ecco i nuovi indizi sulle maschere - ___savvy : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… - angelofavignan : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… -