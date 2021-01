AMICI | anticipazioni puntata di sabato 23 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di sabato 23 gennaio 2021) Oggi (23), alle 14.10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con laspeciale del talent show, condotto da Maria De Filippi. Tramite gli spoiler circolati sul web, vi anticipiamo cosa succederà proprio in questa. Partiamo però facendo un passo indietro: nei giorni scorsi il professore di canto Rudy Zerbi aveva deciso che i cantanti Arianna, Leonardo ed Evandro si sarebbero sfidati sui loro inediti e che a decidere l’inedito vincente doveva essere il pubblico da casa. Così, tramite un televoto avvenuto nei giorni scorsi e chiuso giovedì, si è arrivati ad una classifica che verrà svelata proprio oggi. Al primo posto ci sarà Leonardo, poi Evandro e alla fine Arianna. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Per quanto riguarda Arianna, proprio Zerbi dichiarerà che ...