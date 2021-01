Alessandra Celentano commenta l’intervista di Vito su Biccy: Agata Reale sbotta (Di sabato 23 gennaio 2021) La litigata tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini è stata un terremoto nella scuola di Amici. La catfight però ha alzato un polverone anche qui su Biccy, tra alcuni ex volti noti del programma mariano. Tony Aglianò mi ha contattato per chiedermi di poter dire la sua sulla maestra di danza e poco dopo anche Agata Reale ha criticato i metodi dell’insegnante. Ieri è stato il turno di Vito Conversano, che ha voluto difendere la prof ed ha bacchettato Lorella Cuccarini e la Reale. Alessandra Celentano ha apprezzato le parole di Vito e gliel’ha fatto sapere su Instagram: “Grazie per le tue parole. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto quando hai detto che ti ho aiutato a crescere! Dico ... Leggi su biccy (Di sabato 23 gennaio 2021) La litigata tra, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini è stata un terremoto nella scuola di Amici. La catfight però ha alzato un polverone anche qui su, tra alcuni ex volti noti del programma mariano. Tony Aglianò mi ha contattato per chiedermi di poter dire la sua sulla maestra di danza e poco dopo ancheha criticato i metodi dell’insegnante. Ieri è stato il turno diConversano, che ha voluto difendere la prof ed ha bacchettato Lorella Cuccarini e laha apprezzato le parole die gliel’ha fatto sapere su Instagram: “Grazie per le tue parole. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto quando hai detto che ti ho aiutato a crescere! Dico ...

trash_italiano : best of Alessandra Celentano vs Elena D’Amario #Amici20 - onedsaremylife : RT @evvovemio: Caro diario, sono piena di rosa. Pare che ora ci sia un flirt in corso tra lei e un certo sugar deddy... questo vuol dire do… - zazoomblog : Tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano come andrà a finire? - #Lorella #Cuccarini #Alessandra… - zazoomblog : Tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano come andrà a finire? - #Lorella #Cuccarini #Alessandra - evvovemio : Caro diario, sono piena di rosa. Pare che ora ci sia un flirt in corso tra lei e un certo sugar deddy... questo vuo… -