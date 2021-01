“Aggiustava processi in cambio di favori sessuali” | condannato a 9 anni ex pm di Lecce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Novedi carcere con l’accusa di aver aggiustato alcuni procedimenti giudiziari e di aver fattoindi benefici e rapporti. È la condanna inflitta dal Tribunale di Potenza per l’ex pm diEmilio Arnesano, arrestato il 6 dicembre 2018. Arnesano – che era stato sospeso dal Csm nel gennaio 2019 – è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed è stato dichiarato “in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena”. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto da Federico Sergi. La pm Annagloria Piccininni aveva chiesto una condanna a 12e sei mesi di reclusione. Per alcuni capi di imputazione Arnesano è stato assolto. Il procedimento è incardinato a Potenza, distretto giudiziario competente per i magistrati di ...