Termini Imerese, Fiom: “Voto anticipato sarebbe devastante per operai ex Blutec” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Il Voto anticipato sarebbe devastante per Termini Imerese, mille operai ex Blutec aspettano con ansia la firma del concordato preventivo prevista entro il 30 giugno, data di scadenza della cassa integrazione, per ridare speranza di sviluppo a un intero territorio. E’ ovvio che eventuali elezioni farebbero saltare tutto e sarebbe una dramma sociale”. A lanciare Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ilper, milleexaspettano con ansia la firma del concordato preventivo prevista entro il 30 giugno, data di scadenza della cassa integrazione, per ridare speranza di sviluppo a un intero territorio. E’ ovvio che eventuali elezioni farebbero saltare tutto euna dramma sociale”. A lanciare

ilmattinodisici : Termini Imerese, Fiom: “Voto anticipato sarebbe devastante per operai ex Blutec” - madonielive : Termini Imerese, il cinema Eden diventa…aula di processo - B_Ubiquitous : RT @SalvatoreDiVen1: @B_Ubiquitous termini Imerese Sicilia Pa #italy #italia #outdoor #trekking #love #travel #goodmorning #google https:… - esperonews : Prosegue al Tribunale di Termini Imerese, Palermo, come in tutta Italia la protesta della magistratura onoraria… - esperonews : Coronavirus, Termini Imerese: in aumento i positivi mentre diminuiscono i “sospetti positivi”… -

Ultime Notizie dalla rete : Termini Imerese Blutec, Fiom: «Crisi di Governo devastante per Termini Imerese» La Sicilia Blutec, Fiom: «Crisi di Governo devastante per Termini Imerese»

Il segretario della Fiom della città palermitana Roberto Mastrosimone lancia l'allarme sulle ricadute negative per gli ex operai dello stabilimento Fiat ...

Rifiuti Covid-19, Csa-Cisal: “Emergenza nell’emergenza, chiediamo un incontro al presidente Musumeci”

“Uno degli effetti collaterali della pandemia è rappresentato dai rifiuti speciali da Covid-19 e soprattutto dal servizio di raccolta che finora, con pessimi risultati, è stato assegnato alle Asp. E’ ...

Il segretario della Fiom della città palermitana Roberto Mastrosimone lancia l'allarme sulle ricadute negative per gli ex operai dello stabilimento Fiat ...“Uno degli effetti collaterali della pandemia è rappresentato dai rifiuti speciali da Covid-19 e soprattutto dal servizio di raccolta che finora, con pessimi risultati, è stato assegnato alle Asp. E’ ...