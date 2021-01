Signal o WhatsApp?: ecco le differenze tra le due app (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La nuova versione di Signal sembra avere un’interfaccia praticamente uguale a quella di WhatsApp, con la possibilità di cambiare sfondo peer le chat, scegliendo nome del contatto, pulsanti di chiamata, colori a tinta unita o immagini personalizzate, oltre che una funzione per scorrere tra gli sfondi disponibili. A rivelare i contenuti dell’update dell’app di Signal è il sito WABetaInfo, che spiega come la versione beta possa essere scaricata sia dal Google Play Store che dalla pagina web TestFlight. L’obiettivo diventa così offrire lo stesso servizio della chat di proprietà di Facebook e per questo motivo l’app ha iniziato a sviluppare un aggiornamento che include funzionalità amate dagli utenti WhatsApp. A partire dalla prossima versione saranno disponibili nuove funzioni come gli sfondi ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La nuova versione disembra avere un’interfaccia praticamente uguale a quella di, con la possibilità di cambiare sfondo peer le chat, scegliendo nome del contatto, pulsanti di chiamata, colori a tinta unita o immagini personalizzate, oltre che una funzione per scorrere tra gli sfondi disponibili. A rivelare i contenuti dell’update dell’app diè il sito WABetaInfo, che spiega come la versione beta possa essere scaricata sia dal Google Play Store che dalla pagina web TestFlight. L’obiettivo diventa così offrire lo stesso servizio della chat di proprietà di Facebook e per questo motivo l’app ha iniziato a sviluppare un aggiornamento che include funzionalità amate dagli utenti. A partire dalla prossima versione saranno disponibili nuove funzioni come gli sfondi ...

