Sei triste quando piove e felice quando c’è bel tempo? La scienza spiega il motivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se vi alzate al mattino e sorridete alla vista del sole o se diventate cupi alla vista della pioggia potreste essere meteoropatici. A sostegno di questa semplice considerazione arriva una ricerca tedesca della Leuphana University Lüneburg, pubblicata dalla rivista scientifica Applied Psychology. Lo studio tedesco sulle relazioni tra meteo ed umore Lo studio ha messo in evidenza un aspetto che tutti abbiamo sotto gli occhi, ovvero che il meteo influenza il nostro umore. In particolare, un mattino illuminato da un sole alto e splendente influenza tantissimo la nostra giornata, caricandoci di energia e facendoci sentire maggiormente soddisfatti. Al contrario, iniziare la mattina con una giornata nuvolosa o piovosa, accentua in noi un senso di affaticamento e insoddisfazione. Un diario “scientifico” Per evidenziare questo aspetto e mettere in luce scientificamente ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se vi alzate al mattino e sorridete alla vista del sole o se diventate cupi alla vista della pioggia potreste essere meteoropatici. A sostegno di questa semplice considerazione arriva una ricerca tedesca della Leuphana University Lüneburg, pubblicata dalla rivista scientifica Applied Psychology. Lo studio tedesco sulle relazioni tra meteo ed umore Lo studio ha messo in evidenza un aspetto che tutti abbiamo sotto gli occhi, ovvero che il meteo influenza il nostro umore. In particolare, un mattino illuminato da un sole alto e splendente influenza tantissimo la nostra giornata, caricandoci di energia e facendoci sentire maggiormente soddisfatti. Al contrario, iniziare la mattina con una giornata nuvolosa o piovosa, accentua in noi un senso di affaticamento e insoddisfazione. Un diario “scientifico” Per evidenziare questo aspetto e mettere in luce scientificamente ...

CarloCalenda : Che un PDC buono per tutte le stagioni, senza bussola ideale, senza capacità amministrative, senza un partito, lanc… - S3serendipity : Quanto è triste la tua cuccia vuota ora che non ci sei più - grossonium : RT @Antonio79B: 'Oppresso, sei uscito a passeggiare tra i casolari [...]. Dietro gli scruri vetri iridescenti, hai scorto i gerani della tu… - JokerFa46976382 : @Alessan28746674 Ma sei seria?! Cioè a parte che Super Giacomino é stato un grande dentro la casa, ma a prescindere… - missinstyles : @thinlwt sei tu triste perché non è affidabile -

Ultime Notizie dalla rete : Sei triste Perché sei così triste? Questo gatto sconsolato è in cerca di affetto - Video Sputnik Italia Il diario del killer di Lecce: «A una parte di me piace l’idea di essere un mostro, avrei ucciso ancora»

Sono le riflessioni sui manoscritti sequestrati in carcere al 21enne di Casarano reo confesso di aver ucciso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta ...

Il piano di Biden per arginare l’epidemia: «Test, mascherine e vaccini: finora l’azione contro il Covid è stata un fallimento»

Sulle mascherine Biden è stato molto chiaro. Numeri davanti a cui secondo il 46° Presidente degli Stati Uniti non si è ancora fatto abbastanza: «Finora la pandemia è stata un triste fallimento». Biden ...

Sono le riflessioni sui manoscritti sequestrati in carcere al 21enne di Casarano reo confesso di aver ucciso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta ...Sulle mascherine Biden è stato molto chiaro. Numeri davanti a cui secondo il 46° Presidente degli Stati Uniti non si è ancora fatto abbastanza: «Finora la pandemia è stata un triste fallimento». Biden ...