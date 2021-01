Scuola, è allarme abbandoni: a Roma un alunno su tre è a rischio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – E’ allarme abbandoni a Scuola, in particolar modo nella Capitale. Continua a mandare segnali di grande preoccupazione il comparto scolastico ridotto al lumicino dalle misure anti-Covid: tra il calo drammatico dell’apprendimento e la mancanza di socialità che pone una sempre maggiore fetta di bambini e adolescenti a rischio autolesionismo e suicidio, arriva anche il grido della Comunità di Sant’Egidio sulla dispersione scolastica. Una ricerca della Comunità che ha interessato 23 città in 12 regioni e 2.800 minori delle medie e delle elementari, 1.078 dei quali a Roma, ha evidenziato una serie di emergenze riguardo la qualità della formazione scolastica. Ne esce un quadro di assoluta precarietà, con il Covid a fare da acceleratore per disuguaglianze e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen – E’, in particolar modo nella Capitale. Continua a mandare segnali di grande preoccupazione il comparto scolastico ridotto al lumicino dalle misure anti-Covid: tra il calo drammatico dell’apprendimento e la mancanza di socialità che pone una sempre maggiore fetta di bambini e adolescenti aautolesionismo e suicidio, arriva anche il grido della Comunità di Sant’Egidio sulla dispersione scolastica. Una ricerca della Comunità che ha interessato 23 città in 12 regioni e 2.800 minori delle medie e delle elementari, 1.078 dei quali a, ha evidenziato una serie di emergenze riguardo la qualità della formazione scolastica. Ne esce un quadro di assoluta precarietà, con il Covid a fare da acceleratore per disuguaglianze e ...

repubblica : Boom di tentativi di suicidio tra i giovanissimi: 'A molti mancano la scuola e lo sport'. L'allarme del Bambino Gesù - _854569266004 : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… - DaniloxDb : RT @IlPrimatoN: Continua a mandare segnali di grande preoccupazione il comparto scolastico fustigato dalle misure anti-Covid - IlPrimatoN : Continua a mandare segnali di grande preoccupazione il comparto scolastico fustigato dalle misure anti-Covid - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola allarme Scuola, l’allarme di Sant’Egidio: un ragazzo su 4 a rischio dispersione Corriere della Sera Modena, l'allarme casi di autolesionismo. Crepet: «Bambini troppo soli Ricreate per loro una socialità»

L’analisi L’allarme lanciato dal dottor Lorenzo Iughetti sulla situazione di grave disagio che stanno vivendo anche i bambini, per la socializzazione negata dal Covid, è più che mai condiviso e rilanc ...

Varianti Covid, quella inglese fa strage in Gb. E arriva anche la francese, Parigi in allarme per mutazione sospetta

La variante inglese, brasiliana, sudafricana e forse una nuova proveniente dalla Francia. La pandemia corre e il virus sembra voler schivare ogni ostacolo. L'unica arma - oltre al ...

L’analisi L’allarme lanciato dal dottor Lorenzo Iughetti sulla situazione di grave disagio che stanno vivendo anche i bambini, per la socializzazione negata dal Covid, è più che mai condiviso e rilanc ...La variante inglese, brasiliana, sudafricana e forse una nuova proveniente dalla Francia. La pandemia corre e il virus sembra voler schivare ogni ostacolo. L'unica arma - oltre al ...