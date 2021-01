“Masterchef”: c’è il prodigio della cucina Flynn McGarry. Eliminati Marco e Daiana (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ottimi ascolti per la puntata di ieri sera È andata in onda ieri sera, 21 gennaio, una nuova puntata di Masterchef Italia. Il programma, che per protagonisti, oltre gli aspiranti chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli ha registrato ottimi dati di ascolto. Le ultime due puntate hanno ottenuto 1.159.598 spettatori medi col 3,92% di share, in salita del +12% rispetto alla precedente stagione e il 73% di permanenza; nel dettaglio, il primo è stato l’episodio più visto della stagione fino a questo momento con 1.224.405 spettatori medi e il 3,6% di share (in crescita del +9% rispetto alla omologa puntata della scorsa edizione), con il 72% di permanenza e 1.696.098 contatti; il secondo, ha totalizzato 1.094.790 spettatori medi e il 4,32% di share (anche in questo caso in salita del +16% rispetto a un anno fa), con il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ottimi ascolti per la puntata di ieri sera È andata in onda ieri sera, 21 gennaio, una nuova puntata diItalia. Il programma, che per protagonisti, oltre gli aspiranti chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli ha registrato ottimi dati di ascolto. Le ultime due puntate hanno ottenuto 1.159.598 spettatori medi col 3,92% di share, in salita del +12% rispetto alla precedente stagione e il 73% di permanenza; nel dettaglio, il primo è stato l’episodio più vistostagione fino a questo momento con 1.224.405 spettatori medi e il 3,6% di share (in crescita del +9% rispetto alla omologa puntatascorsa edizione), con il 72% di permanenza e 1.696.098 contatti; il secondo, ha totalizzato 1.094.790 spettatori medi e il 4,32% di share (anche in questo caso in salita del +16% rispetto a un anno fa), con il ...

