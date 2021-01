Incidente da brividi al Rally Dakar | l’elicottero si scontra con l’auto e le stacca il tettuccio

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un elicottero si è schiantato contro un auto mentre cercava di fare una ripresa ravvicinata del, uno dei più famosi (e pericolosi) al mondo. Nella famosa corsa, i piloti si ritrovano a guidare fino a 900 chilometri al giorno per due settimane su terreni particolarmente difficili. Il tutto è diventato ancora più complicato per il pilota Anton Shibalov, che all’improvviso si è ritrovato addosso un elicottero. Nel filmato che sta girando sul web, si vedeche piano piano si avvicina sempre più alla terraferma per inseguiredi Shibalov ed effettuare le migliori riprese. Tuttavia, il pilota non valuta bene la distanza e quando il veicolo salta su un tumulo, il velivolo colpisce il tetto della vettura. Una porzione deldelsi ...

Per fortuna l'uomo è riuscito a spostarsi in tempo e l'incidente non ha avuto conseguenze gravi.