Google Play Points, arriva in Italia il “cashback” per Android (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il colosso di Mountain View porta in Italia ed in altri Paesi europei il suo nuovo servizio dedicato ai concorsi a premi denominato Google Play Points. Basta possedere uno smartphone Android e qualsiasi utente potrà partecipare, cercando di guadagnare punti o premi in una semplice mossa, ossia acquistare nuove applicazioni dal Play Store direttamente attraverso il proprio smartphone. Una possibilità già nota agli utenti di altri Paesi nel mondo e che ora si allarga anche al nostro Paese. Potremmo definirlo come una sorta di ”cashback” per Android considerato che viene preso in considerazione qualsiasi acquisto fatto all’interno della piattaforma virtuale dedicata alle app per i dispositivi con a bordo una versione software del robottino verde. Tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il colosso di Mountain View porta ined in altri Paesi europei il suo nuovo servizio dedicato ai concorsi a premi denominato. Basta possedere uno smartphonee qualsiasi utente potrà partecipare, cercando di guadagnare punti o premi in una semplice mossa, ossia acquistare nuove applicazioni dalStore direttamente attraverso il proprio smartphone. Una possibilità già nota agli utenti di altri Paesi nel mondo e che ora si allarga anche al nostro Paese. Potremmo definirlo come una sorta di ”” perconsiderato che viene preso in considerazione qualsiasi acquisto fatto all’interno della piattaforma virtuale dedicata alle app per i dispositivi con a bordo una versione software del robottino verde. Tra le ...

m_mugnani : Google Play Points: in Italia il nuovo sistema di ”cashback” per Android - giannisalvioni1 : Tutto è pronto! Scaletta che spacca! Vi aspetto @PuntoRadioBo con Rue de Ravioli alle 15:00. Bologna e provincia 10… - ORossi33 : RT @Raicomspa: ??Le vicende di due famiglie di estrazione sociale diversa si incontrano. #IPredatori di #PietroCastellitto su: AppleTV http… - bastardo42 : radio/altriSuoni presenta ?? PROGRAMMA venerdì 22 gennaio - LondonOneRadio : Dalla radio ufficiale degli italiani in uk e Da Londra - Rassegna stampa Collegati alla diretta video: ?? Scarica… -