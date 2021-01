Dzemaili e la lotta scudetto | “La differenza tra Inter e Milan è…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Conosce bene il campionato italiano e sa esattamente cosa serve per arrivare fino in fondo e vincere lo. Blerim, ex centrocampista di Napoli. Torino e Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dellaal Tricolore e del momento die locaption id="attachment 1044991" align="alignnone" width="713"(getty images)/caption"I nerazzurri hanno un organico molto più ampio rispetto ale possono cambiare tanti giocatori in ogni ruolo, e in un anno speciale come questo può fare la", ha spiegatorelativamente alla battaglia per lotra i due club dio. "Conte ha a ...