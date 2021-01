Daydreamer anticipazioni: EMRE vorrebbe stare più tempo da solo con LEYLA ma… (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ogni matrimonio per andare avanti ha bisogno di un po’ di intimità. Quella che mancherà decisamente tra EMRE Divit (Birand Tunca) e LEYLA Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Una situazione che porterà i due a vivere una piccola crisi… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: LEYLA ed EMRE troppo presi dal loro lavoro Le anticipazioni indicano che tutto prenderà il via quando, dopo tanti colloqui andati male, EMRE troverà lavoro in una concessionaria di auto. Nei primi tempi, l’uomo verrà trattato nel migliore dei modi dal suo capo, anche se quest’ultimo cambierà radicalmente atteggiamento nell’istante in cui scoprirà il suo curriculum e soprattutto il suo ruolo di manager nell’ormai fallita Fikri ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ogni matrimonio per andare avanti ha bisogno di un po’ di intimità. Quella che mancherà decisamente traDivit (Birand Tunca) eAydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Una situazione che porterà i due a vivere una piccola crisi…– Le Ali del Sogno, trame:edtroppo presi dal loro lavoro Leindicano che tutto prenderà il via quando, dopo tanti colloqui andati male,troverà lavoro in una concessionaria di auto. Nei primi tempi, l’uomo verrà trattato nel migliore dei modi dal suo capo, anche se quest’ultimo cambierà radicalmente atteggiamento nell’istante in cui scoprirà il suo curriculum e soprattutto il suo ruolo di manager nell’ormai fallita Fikri ...

