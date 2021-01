Covid scuola, a Napoli 12 positivi: 8 studenti e 4 docenti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 8 gli studenti e 4 i docenti risultati positivi nelle ultime 24 ore a Napoli e per i quali le Unità operative di prevenzione collettiva del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1 Centro hanno attivato le indagini epidemiologiche per definire i contatti stretti in ambito scolastico e familiare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 8 glie 4 irisultatinelle ultime 24 ore ae per i quali le Unità operative di prevenzione collettiva del Dipartimento di prevenzione della Asl1 Centro hanno attivato le indagini epidemiologiche per definire i contatti stretti in ambito scolastico e familiare. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Napoli, focolaio Covid alla scuola Zanfagna: positivi 3 bimbi, classe e genitori in quarantena Fanpage.it Covid sui luoghi di lavoro, Lombardia maglia nera: è la regione con più contagi e morti

Più contagi vuol dire più vittime. Casi covid sul lavoro, male Lombardia e Milano. L’analisi territoriale - sottolineato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - ' ...

IVREA - Bus pieni, studenti a piedi, mamme furenti: una storia che si ripete nonostante le promesse

Ancora disagi per gli studenti alle prese con il rientro a scuola. L'emergenza covid è stata affrontata da Regione e Gtt con l'aumento delle corse ma non sempre le cose vanno per il verso giusto ...

