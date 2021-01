Conte: 'Inter, a Udine come contro la Juve. Scudetto? È corsa a sette' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un Antonio Conte inevitabilmente in bianco e nero, compresso tra le domande sugli effetti del fresco successo contro la Juve e sulla delicata trasferta di domani a Udine. Si parte dal 2 - 0 di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un Antonioinevitabilmente in bianco e nero, compresso tra le domande sugli effetti del fresco successolae sulla delicata trasferta di domani a. Si parte dal 2 - 0 di ...

Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - OptaPaolo : 2.18 - Tra gli allenatori che hanno guidato l’#Inter per almeno 30 partite di #SerieA nell’era dei tre punti a vitt… - sportli26181512 : Conte: “Non vendo fumo. Sette squadre in corsa tra scudetto e Champions”: Il tecnico dell’#Inter in conferenza stam… - j_7ragon : @NonSoloJuve Quando fai schifo in #ChampionsLeague e non vai neanche in #EuropaLeague ovvio che hai solo il campion… -