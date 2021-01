Basket | il Comune di Reggio Emilia intitolerà una piazza a Kobe Bryant e sua figlia Gigi

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Esattamente 365 giorni dopo la tragica scomparsa die sua, ildiha deciso di intitolare ai due unain città. Si tratta della prima volta in Europa, ma sicuramente non l’ultima, in cui verranno celebrate l’ex stella dell’Nba e sua, scomparsi in un incidente in elicottero. In mattinata ci sarà l’intitolazione ufficiale, mentre nel pomeriggio sarà il momento di una mostra con alcune foto inedite e un podcast, dove interverranno anche alcune personalità del mondo delcome Niccolò Melli eDatome. SportFace.