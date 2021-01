Alberto Matano non cade nella provocazione del ristoratore “no mask” e chiude il collegamento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alberto Matano non cade nella provocazione. E fa benissimo. Siamo nello studio de La Vita in Diretta su RaiUno e il conduttore apre un collegamento con un barista che ha deciso di restare aperto nonostante i dpcm anti-covid. La volontà di Matano e degli autori è evidentemente quella di raccontare il dramma di un settore in ginocchio e di farlo ascoltando quante più voci possibile. Il problema non da poco e del quale l’ex volto del Tg1 si accorge subito è che l’uomo non indossa la mascherina: “Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza però noi di solito intervistiamo le persone che hanno la mascherina come tutti i nostri inviati. Me ne sono accorto solo adesso, come mai?“. Prende la parola l’inviato: “Alberto, noi glielo abbiamo chiesto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)non. E fa benissimo. Siamo nello studio de La Vita in Diretta su RaiUno e il conduttore apre uncon un barista che ha deciso di restare aperto nonostante i dpcm anti-covid. La volontà die degli autori è evidentemente quella di raccontare il dramma di un settore in ginocchio e di farlo ascoltando quante più voci possibile. Il problema non da poco e del quale l’ex volto del Tg1 si accorge subito è che l’uomo non indossa la mascherina: “Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza però noi di solito intervistiamo le persone che hanno la mascherina come tutti i nostri inviati. Me ne sono accorto solo adesso, come mai?“. Prende la parola l’inviato: “, noi glielo abbiamo chiesto e ...

