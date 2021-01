A Giorgetti piace Draghi premier Per Salvini è un regalo a FdI ed è no (Di venerdì 22 gennaio 2021) Visioni e strategie politiche differenti, come spesso è accaduto in casa Lega. Da un lato Matteo Salvini, che dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella ha detto chiaramente che l'unico sbocco alla crisi di governo sono le elezioni anticipate, accantonando così l'idea di un esecutivo di Centrodestra che cerca in questo Parlamento i numeri necessari per avere... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Visioni e strategie politiche differenti, come spesso è accaduto in casa Lega. Da un lato Matteo, che dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella ha detto chiaramente che l'unico sbocco alla crisi di governo sono le elezioni anticipate, accantonando così l'idea di un esecutivo di Centrodestra che cerca in questo Parlamento i numeri necessari per avere... Segui su affaritaliani.it

Visioni e strategie politiche differenti, come spesso è accaduto in casa Lega. Da un lato Matteo Salvini, che dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella ha detto chiaramente che ...

Visioni e strategie politiche differenti, come spesso è accaduto in casa Lega. Da un lato Matteo Salvini, che dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella ha detto chiaramente che ...