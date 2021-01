Somministrazioni vaccini in FVG in frenata, giovedì solo 384 (Di giovedì 21 gennaio 2021) giovedì 21 gennaio il numero dei vaccini inoculati in Friuli Venezia Giulia è decisamente sotto la media registrata nelle scorse settimane, quando era di circa 1.700 Somministrazioni quotidiane: sono 384 (34.225 oggi, 33.841 ieri) le dosi somministrate oggi in Regione. Restano 39.655 quelle complessivamente disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel “Report vaccini Anti Covid-19” del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19.Secondo il report, dal 31 dicembre, delle 34.225 dosi, 22.911 sono sono state somministrate a donne e 11.314 a uomini. La fascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 8.292 vaccini, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 6.564. Le dosi inoculate agli over 70, a oggi, sono 4.665, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 21 gennaio 2021)21 gennaio il numero deiinoculati in Friuli Venezia Giulia è decisamente sotto la media registrata nelle scorse settimane, quando era di circa 1.700quotidiane: sono 384 (34.225 oggi, 33.841 ieri) le dosi somministrate oggi in Regione. Restano 39.655 quelle complessivamente disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel “ReportAnti Covid-19” del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19.Secondo il report, dal 31 dicembre, delle 34.225 dosi, 22.911 sono sono state somministrate a donne e 11.314 a uomini. La fascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 8.292, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 6.564. Le dosi inoculate agli over 70, a oggi, sono 4.665, ...

