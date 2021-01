Seriate | 18 anni e già diversi alias | giovane pusher in manette

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Per evitare la denuncia per spaccio ha tentato di scappare di corsa, ma gli agenti della Polizia locale dil’hanno bloccato e hanno scoperto che, a soli 18, aveva già, inventati per eludere le forze dell’ordine. È successo martedì pomeriggio quando gli operatori del Comando cittadino, durante il controllo del territorio, in via Dante hanno notato untunisino che si aggirava con fare sospetto. Alla vista degli agenti il ragazzo si è dato alla fuga, correndo a piedi per circa 800 metri. Inseguito dalla pattuglia a sirene spiegate è stato raggiunto e fermato. Nel tentativo di sfuggire al controllo ha urlato e spintonato gli agenti, tentando di disfarsi di un contenitore di plastica che conteneva alcune dosi di hashish (7 quelle rinvenute poi) già confezionate per lo ...