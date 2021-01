Riscontri su problemi WindTre oggi 21 gennaio: la rete non funziona a tutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bisogna fare assolutamente i conti con nuovi problemi WindTre oggi 21 gennaio. Il nostro articolo, infatti, evidenzia che le anomalie del giorno non riguardino solo alcuni casi isolati, nonostante non ci siano ancora i presupposti per parlare di down. Di sicuro, è una situazione che va monitorata con grande attenzione, con la concreta possibilità che ci siano malfunzionamenti in determinate aree del Paese. Il sentore si era avuto già questa mattina, con un pesante disservizio poi risolto dai tecnici di Iliad. Primi Riscontri sui problemi Wind del 21 gennaio La rete non funziona, dunque, anche se al momento non si hanno informazioni a sufficienza per scendere troppo nel dettaglio dei problemi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bisogna fare assolutamente i conti con nuovi21. Il nostro articolo, infatti, evidenzia che le anomalie del giorno non riguardino solo alcuni casi isolati, nonostante non ci siano ancora i presupposti per parlare di down. Di sicuro, è una situazione che va monitorata con grande attenzione, con la concreta possibilità che ci siano malmenti in determinate aree del Paese. Il sentore si era avuto già questa mattina, con un pesante disservizio poi risolto dai tecnici di Iliad. PrimisuiWind del 21Lanon, dunque, anche se al momento non si hanno informazioni a sufficienza per scendere troppo nel dettaglio dei...

downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Wind sta avendo problemi da 1:30 PM CET. - Mingucc : RT @downdetectorIT: Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 10:29 AM CET. - AlessiaPalma3 : RT @downdetectorIT: Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 10:29 AM CET. - emarano55 : RT @downdetectorIT: Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 10:29 AM CET. - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Whatsapp sta avendo problemi da 10:46 AM CET. -

Ultime Notizie dalla rete : Riscontri problemi Riscontri su problemi WindTre oggi 21 gennaio: la rete non funziona a tutti OptiMagazine C'è qualcosa che non funziona nei dati italiani sui tamponi

Il tasso di positività comunicato dal governo ha due problemi: conta due volte alcuni casi testati e tiene conto dei tamponi di verifica. Per questo è così basso ...

Iliad Down: oggi problemi con la rete in tutta Italia

Iliad Down: oggi 21 gennaio 2021 registrati malfunzionamenti in tutta Italia. Vediamo quali sono le regioni più colpite dai disservizi.

Il tasso di positività comunicato dal governo ha due problemi: conta due volte alcuni casi testati e tiene conto dei tamponi di verifica. Per questo è così basso ...Iliad Down: oggi 21 gennaio 2021 registrati malfunzionamenti in tutta Italia. Vediamo quali sono le regioni più colpite dai disservizi.