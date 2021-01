Musumeci: “Non escludo lockdown severo in Sicilia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente Nello Musumeci si dice preoccupato per l’attuale situazione pandemica Siciliana, e questa volta punta il dito sul comportamento dei Siciliani. Fa sapere il presidente: “Siamo molto allarmati perché i Siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini“. Poi dice senza mezzi termini che, se l’attuale situazione pandemica non dovesse migliorare, sarà costretto a rivolgersi al governo centrale per prendere provvedimenti più drastici: “se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera“. Poi ha ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente Nellosi dice preoccupato per l’attuale situazione pandemicana, e questa volta punta il dito sul comportamento deini. Fa sapere il presidente: “Siamo molto allarmati perché ini non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini“. Poi dice senza mezzi termini che, se l’attuale situazione pandemica non dovesse migliorare, sarà costretto a rivolgersi al governo centrale per prendere provvedimenti più drastici: “se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e nonche si possa arrivare ad uncome quello della scorsa primavera“. Poi ha ...

Cinzia59015734 : @AlessioSutera3 @Musumeci_Staff @RaiNews @Regione_Sicilia Complimenti per le sue indigeste parole, si è dimenticato… - l_odioso : @Musumeci_Staff @RaiNews La condotta dei cittadini. È questo il fallimento di una classe politica che dal 2011 ha f… - noliedessins : Musumeci parla di #lockdown come quello di marzo, ovviamente immagino che continuerà a non calcolare minimamente i… - valenumeri : @Musumeci_Staff @RaiNews La scuola è un luogo a rischio. Classi perennemente in quarantena. Non faccia ammalare i n… - siciliafeed : Covid: Musumeci, se dati non calano non escludo lockdown -