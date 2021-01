Maturità 2021: i due scenari possibili (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continuano le ipotesi riguardo la Maturità 2021 con ben due scenari possibili e un acceso dibattito. La ministra Lucia Azzolina si prepara a intervenire sull’esame con un’ordinanza, ma non è chiaro quali saranno questa volta le regole. Di certo, come era accaduto anche nel 2020, la Maturità 2021 sarà più corta e decisamente semplificata, senza le classiche due prove scritte e l’orale, ma con altre soluzioni più “light”. Secondo le prime notizie la ministra dell’Istruzione avrebbe in mente un esame semplificato che comprenda solo una prova orale, di circa un’ora, mentre altre parti politiche vorrebbero la reintroduzione della prima prova di italiano. Sembra invece confermata la presenza di una commissione interna con professori della classe degli studenti esaminati e un presidente ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continuano le ipotesi riguardo lacon ben duee un acceso dibattito. La ministra Lucia Azzolina si prepara a intervenire sull’esame con un’ordinanza, ma non è chiaro quali saranno questa volta le regole. Di certo, come era accaduto anche nel 2020, lasarà più corta e decisamente semplificata, senza le classiche due prove scritte e l’orale, ma con altre soluzioni più “light”. Secondo le prime notizie la ministra dell’Istruzione avrebbe in mente un esame semplificato che comprenda solo una prova orale, di circa un’ora, mentre altre parti politiche vorrebbero la reintroduzione della prima prova di italiano. Sembra invece confermata la presenza di una commissione interna con professori della classe degli studenti esaminati e un presidente ...

