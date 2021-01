Insigne, la Juve ti distrae: 4 rigori sbagliati in carriera, 3 contro i bianconeri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di quattro rigori sbagliati in carriera, tre sono arrivati contro la Juve: dato impietoso per Lorenzo Insigne contro i bianconeri Score quasi perfetto per Lorenzo Insigne su calcio di rigore: di 26 battuti in carriera, ne ha messi a segno 22. Uno di quelli sbagliati è quello battuto in Supercoppa Italiana, davanti a Szczesny, ma non è la prima volta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Su 4 errori dal dischetto in carriera, 3 sono arrivati proprio contro la Juve. Un numero molto alto in una partita che “Lorenzo il Magnifico” sente particolarmente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di quattroin, tre sono arrivatila: dato impietoso per LorenzoScore quasi perfetto per Lorenzosu calcio di rigore: di 26 battuti in, ne ha messi a segno 22. Uno di quelliè quello battuto in Supercoppa Italiana, davanti a Szczesny, ma non è la prima volta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Su 4 errori dal dischetto in, 3 sono arrivati propriola. Un numero molto alto in una partita che “Lorenzo il Magnifico” sente particolarmente. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - sechesi : É difficile riuscire a vincere una finale senza giocarla, almeno in termini di proposta offensiva. Vince con merito… - sscnapoli : ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ??… - savageimperator : RT @napolista: Antinelli: “Il Napoli sembra più rilassato della Juve” A radio Kiss Kiss: “Cuadrado è fermo da 14 giorni e non so quanto po… - Max55603437 : @Carloalvino @Lor_Insigne Attenzione!! Attenzione!! l'ASL di Napoli assegna il 3-0 a tavolino al Napoli in quanto i… -