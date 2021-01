Enrich e Luna condannati a due anni di carcere (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il tribunale di San Sebastian, nei Paesi Baschi, ha condannato a due anni di reclusione due calciatori spagnoli. Si tratta di Sergi Enrich, attaccante dell’Eibar, e di Antonio Luna, difensore del Girona. I fatti risalgono al 2016 quando entrambi hanno diffuso online un video che li mostrava mentre si intrattenevano intimamente con una donna. Il filmato era stato condiviso senza alcuna autorizzazione da parte della giovane. Di conseguenza, Enrich e Luna sono stati denunciati per violazione della privacy. I due giocatori inoltre dovranno versare una sanzione pecuniaria pari a 100mila euro. Per quanto riguarda il terzo imputato, Eddy Silvestre, è stato pienamente assolto. L’accusa nei suoi confronti era quella di aver ulteriormente fatto girare il video-hot dopo averlo ricevuto dagli amici. Sergi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il tribunale di San Sebastian, nei Paesi Baschi, ha condannato a duedi reclusione due calciatori spagnoli. Si tratta di Sergi, attaccante dell’Eibar, e di Antonio, difensore del Girona. I fatti risalgono al 2016 quando entrambi hanno diffuso online un video che li mostrava mentre si intrattenevano intimamente con una donna. Il filmato era stato condiviso senza alcuna autorizzazione da parte della giovane. Di conseguenza,sono stati denunciati per violazione della privacy. I due giocatori inoltre dovranno versare una sanzione pecuniaria pari a 100mila euro. Per quanto riguarda il terzo imputato, Eddy Silvestre, è stato pienamente assolto. L’accusa nei suoi confronti era quella di aver ulteriormente fatto girare il video-hot dopo averlo ricevuto dagli amici. Sergi ...

