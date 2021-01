Discesa maschile Kitzbuhel 2021 | Marsaglia secondo e Paris quarto in seconda prova

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021): DATA, ORARIO E DIRETTA TV Lae ultimain vista della doppiadiha offerto significative indicazioni, considerando le buone performance degli atleti azzurri.posizione per Matteo, quarta per Dominik, autorevoli protagonisti in Austria. Vincent Kriechmayr si è proclamato primatista, con 44 centesimi di vantaggio sule facendo registrare un crono di 1’55”48. Terza piazza per Max Franz, superiore aper 84 centesimi. Sedicesima posizione per Florian Schieder, trentanovesima per Christof Innerhofer, cinquantesima per Davide Cazzaniga. Più giù ...